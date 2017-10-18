Павлов сменил Есипова на посту главного тренера «Ротора-Волгоград»

Главный тренер «Ротора-Волгоград» Валерий Есипов покинул клуб, сообщает официальный сайт клуба. На эту должность приглашён Сергей Павлов, ранее работавший со многими клубами чемпионата России.
Специалист известен по работе с «Сатурном», «Лучом-Энергией», «Кубанью», «Ураланом», тульским «Арсеналом» и другими командами.Также в 1995-1996 и 1999-2002 годах Павлов входил в тренерский штаб сборной России.
Последним местом работы 62-летнего специалиста был «Атырау», который он покинул в сентябре, расторгнув с клубом контракт по обоюдному согласию сторон.
После 18 туров «Ротор-Волгоград» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Есипов: атаки обрушивались на «Ротор-Волгоград» как салют на 9 мая