Пирес: похоже, Озил раздражён тем, что «Арсенал» не собрал боеспособного состава

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о положении полузащитника лондонцев Месута Озила.
«Озил – это воин, который хочет побеждать, но сейчас создаётся впечатление, что он раздражён тем, что «Арсенал» не смог собрать состав, который способен что-то выиграть. Они потратили деньги только на Ляказетта. Для борьбы за первые места этого мало.
В Англии невероятно сложно оставаться на вершине. Но я всё ещё верю в «Арсенал» и прежде всего в Арсена Венгера. Думаю, правильно, что он написал новый контракт», – сказал Пирес в интервью Sport Bild.
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