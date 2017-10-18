Сидорчук: хочется взять реванш у «Янг Бойз» за вылет киевского «Динамо» из ЛЧ

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук перед домашним матчем Лиги Европы с «Янг Бойз» (19 октября) оценил готовность киевлян к игре.
«Что касается психологического состояния, то чувствуем себя хорошо. Вообще, думать нужно положительно. Что касается лично меня, то хочется взять небольшой реванш за то поражение, которое выбило нас из Лиги чемпионов, и настраиваемся только на победу, потому что задача — выйти из группы с первого места.
Что касается какой-либо статистики, то цифры бывают обманчивыми. В этом контексте я всегда привожу пример выездного матча с «Порту» в Лиге чемпионов, в котором мы выиграли — 2:0, но командный процент брака составлял 35%. Поэтому цифры не всегда говорят правду», — цитирует игрока МatchDay.
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