Хацкевич: надеюсь, ребята отошли от неудач в «Динамо» К и сборной Украины

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич перед домашним матчем Лиги Европы с «Янг Бойз» (19 октября) оценил готовность киевлян к игре.
«В чемпионате последние игры у нас не получались как в плане результата, так и в плане игры, которая была в начале сезона. Завтра уже другой турнир. Задача на Лигу Европы — выйти из группы с первого места. Есть определенные сомнения по некоторым позициям, но завтра мы примем оптимальное решение, которое позволит добиться результата. Мы стремимся выигрывать в каждой игре. Мы играем ради болельщиков. Надеюсь, они будут с нами и в трудные минуты. Надеюсь на поддержку наших болельщиков. Это наш двенадцатый игрок.
Швейцарцы сильно прибавили в контроле мяча и агрессии на чужой половине поля. Раньше у них было много вертикальных передач, а сейчас они больше используют короткий и средний пас, с активной игрой вперёд. Они немного отошли от своей структуры и играют в более комбинационный футбол. Победа — это главное, к чему мы стремимся. А что у меня день рождения, это всего лишь дата. Не придаю этому значения. Футболисты обязаны выходить на поле и побеждать, независимо от других моментов.
После спаренных игр можно подводить какие-то итоги. Завтрашняя игра так же важна, как и следующая. У нас есть задачи в каждом турнире. Завтра нужно выйти на поле и отдать все силы. У нас не так много времени. Думаю, мыслей об экономии сил у ребят нет. Надеюсь, ребята отошли от последних неудач и отрицательного результата в сборной Украины. Каждая игра — новая история. На ничейный результат точно не настраиваемся. Мы играем дома и должны играть на победу», — цитирует тренера МatchDay.