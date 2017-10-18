В Англии болельщик выбежал на поле и отругал игроков своей команды

Во время матча 14-го тура четвёртого английского дивизиона «Ковентри Сити» — «Форест Грин Роверс» болельщик команды хозяев выбежал на поле и эмоционально высказал претензии игрокам любимой команды, сообщает The Telegraph.
Из-за выбежавшего на поле фаната прервалась атака гостей. После чего болельщик подошёл к игрокам «Ковентри» и высказал им своё недовольство. Отмечается, что фанат пробыл на поле с полминуты, однако вмешательства в ситуацию со стороны стюардов так и не последовало. Болельщика в итоге выпроводил с поля игрок «Ковентри».
«Ковентри» проиграл матч со счётом 0:1, доведя свою серию без забитых мячей в турнире до 351 минуты. После 14 туров команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице четвёртого английского дивизиона.
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