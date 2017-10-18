«Челси» и «Рома» не выявили победителя, Азар и Джеко отметились дублями

«Челси» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Ромой» — 3:3.
Синие повели со счётом 2:0 к 37-й минуте благодаря голам Давида Луиса и Эдена Азара. Однако в концовке первого тайма отставание римлян сократил Александар Коларов, а затем дублем отметился форвард гостей Эдин Джеко. Хозяева ушли от поражения на 75-й минуте, когда отличился тот же Азар.
Турнирное положение в группе C после 3-го тура: 1. «Челси» — 7 очков; 2. «Рома» — 5; 3. «Атлетико» — 2; 4. «Карабах» — 1.