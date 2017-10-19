Гончаренко: Акинфеев – последний, кого можно винить в первом голе «Базеля»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Исполнили плохой первый тайм. Так боязливо и трусливо играть… Даже не помню, когда такое было. Во втором тайме улучшили атаку, движение мяча. Отмечу, что поправившиеся игроки находятся еще не в очень хорошей форме. Фланговая игра у нас не шла. Вдобавок получали контратаки. После поражения всегда сосредоточение на негативе, забывается хорошее. Надо делать выводы, но говорить, что все плохо, тоже не стоит. Молодым игрокам нужна поддержка. Если вся команда играет хуже на порядок, чем может, молодые тем более. Жамалетдинов несколько раз получал мяч, но не смог им идеально распорядиться…
Головин еще не очень готов. Бросалось в глаза, что он много играл назад, хотя обычно действует вперед.
Если разбирать первый гол, мяч пошел между линиями, а в такой ситуации всегда стоит ждать беды. Но совершенно точно, что Игорь Акинфеев – последний, кого можно винить", — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.