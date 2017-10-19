Цорк: Бюрки был и остаётся футболистом основного состава «Боруссии» Д

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» не ставят под сомнение профессионализм голкипера Романа Бюрки. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Бюрки был и остаётся футболистом основного состава «Боруссии». И в этом не может быть никаких сомнений», — приводит слова Цорка Bild.
Ранее сам Бюрки отметил, что всегда находятся люди, пытающиеся критиковать его. В нынешнем сезоне голкипер немецкой команды был, в частности, обвинён во втором пропущенном голе в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).
Бюрки: всегда находятся люди, пытающиеся критиковать меня