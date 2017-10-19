Агент: Барселона» могла приобрести Мбаппе, он мечтал играть вместе с Месси

Агент ФИФА Хосеп Мария Мингелья отметил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе очень хотел перейти в «Барселону», чтобы играть рядом с форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси. Тем не менее футболист сборной Франции по окончании предыдущего сезона перешёл на правах аренды из «Монако» в парижский клуб.
«Барселона» могла приобрести Мбаппе за € 120-130 млн. Я говорил с его отцом, футболист хотел играть только за «Барселону». Мбаппе мечтал о том, чтобы играть вместе с Месси, и сказал, что хочет перейти только в стан каталонской команды, когда узнал, что Неймар перешёл в «ПСЖ». Он не хотел переходить в «Реал» из-за того, что там играют Роналду, Бензема и Бэйл. Но с президентом «Барселоны» Бартомеу контактировать сложно. Посредством одного друга я уведомил Бартомеу, что переход Неймара в «ПСЖ» является уже свершившимся фактом, побуждая его приобрести Мбаппе», — цитирует Мингелью Cope.