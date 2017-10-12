Жюли: Мбаппе более профессионален, чем был Месси в его возрасте

Бывший футболист «Монако» и «Барселоны» Людовик Жюли поделился мыслями о перспективах 18-летнего форварда Килиана Мбаппе, летом перебравшегося из команды Леонарду Жардима в «ПСЖ».
«У Килиана большой потенциал. У него есть всё, чтобы быть успешным. Он профессионал и обладает хорошим умом. Он выбрал «ПСЖ», чтобы расти.
Мбаппе более профессионален, чем был Месси в его возрасте. Килиан лучше знает, как управлять своим телом, у Лео же было много проблем со здоровьем из-за трудностей с ростом. Ему было сложнее», — сказал Жюли.
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