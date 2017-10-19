Конте: после игры с «Ромой» отправляюсь домой в расстроенных чувствах

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не скрывал разочарования по итогам домашней встречи с «Ромой» (3:3) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, но отдал должное футболистам римского клуба.
«Рома» — очень серьёзный соперник, но мы слишком много позволяли им владеть мячом. Сегодня римляне сыграли очень хорошо, но мы должны действовать лучше.
Сегодня я отправляюсь домой в расстроенных чувствах. Бывают неудачные матчи, однако всегда необходимо стараться сделать всё, что в твоих силах, даже если ты не получаешь тот результат, на который рассчитываешь», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.
Конте: должен взять на себя ответственность за результат матча с «Ромой»