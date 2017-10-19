100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Созин — о поражении ЦСКА: так позорить себя и страну просто некрасиво

19 октября 2017, четверг. 10:45 Футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Базель». «Армейцы» на своём поле уступили сопернику со счётом 0:2.

«Все, кто давал комментарии вчера, были под таким негативным впечатлением, что говорить о матче ЦСКА было сложно. И Виктор Гончаренко вчера на пресс-конференции наговорил лишнего. Что значит «команда не готова»? А кто этим занимается? Это он готовит! Не может вся команда играть вот так! Бывают провалы, кто-то сыграл неудачно. Но когда 13 человек, за исключением Игоря Акинфеева, играют неудачно, то, наверное, тренер должен спросить себя: «Может, я делаю что-то не так?». Всё-таки пять футболистов привлекаются в сборную, трое – в молодёжную. Значит какая-то обойма игроков, которые могут ходить, у ЦСКА есть.

На мой взгляд, у «армейцев» была одна задача – попасть в Лигу чемпионов. И она её выполнила. Сейчас все начали считать, сколько очков надо набрать, чтобы пройти в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Нисколько не надо. И они не наберут, потому что не играют. И в чемпионате перестали играть – пешком ходят и жалуются на сложный график. Тогда не выходите на Лигу чемпионов, не играйте в чемпионате. В Кубке России тоже не играют. Закройте тогда команду и разойдитесь. А так позорить себя и страну просто некрасиво.

На стадионе болельщики «Базеля» спрашивали у меня, почему Георгий Миланов постоянно на четвереньках отдаёт пас. Он не может пробежать больше пяти метров с мячом в вертикальном положении? Миланов был худший с «Авангардом», а он выходит на «Базель». Если такой легионер в составе команды Лиги чемпионов, то надо забыть обо всех амбициях. С «Бенфикой» был огромный фарт – отскок и пенальти, которого не было. И не надо подменять патриотические чувства на реальные события. «Армейцы» просто не могут сегодня играть лучше. Что делать, должны решать президент и главный тренер. Первый молчит, а второй сказал: «Они играют плохо, я не знаю, что с ними делать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

ЦСКА — «Базель» — 0:2. Видеообзор матча
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА Андрей Созин
Новости. Футбол
19 октября 2017, четверг
12:01 «Зенит» — «Русенборг»: ожидается 51 тыс. зрителей, гостей поддержат 40 человек
12:00 Промес номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
11:51 Месси во время матча с «Олимпиакосом» съел спрятанную в гетре таблетку
11:37 Головин по обводкам в топ-6 европейских лиг уступает только Неймару и Месси
11:31 Гол Глушакова претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов
11:27 Нильссон-Линделёф: провёл в «Бенфике» пять лет, но ничего особого не чувствовал
11:19 ЦСКА впервые за семь месяцев не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника
11:08 Эдерсон: «Манчестер Сити» готов бороться за победу во всех турнирах
11:03 Главный тренер «Бенфики»: мы проиграли, но я увидел многое, что меня порадовало
10:48 Милик не исключает, что может покинуть «Наполи»
10:47 Форвард «Кубани» Обухов прооперирован после диагноза «острый аппендицит»
10:45 Созин — о поражении ЦСКА: так позорить себя и страну просто некрасиво
10:33 Донован рассматривает возможность стать президентом Федерации футбола США
10:29 Анчелотти может возглавить сборную Хорватии
10:15 Грушевский — о поражении ЦСКА: это худший матч «армейцев» в ЛЧ в этом году
10:05 Мбаппе: «ПСЖ» хочет произвести впечатление в Лиге чемпионов
09:59 В Бразилии запретили показывать документальный фильм о «Шапекоэнсе»
09:44 Моуринью: думал, у Рашфорда судорога, но он почувствовал что-то в колене
09:41 Капитан «Карабаха»: арбитры явно симпатизировали «Атлетико»
09:34 Хуммельс считает, что «Бавария» не достигла уровня европейских грандов
09:34 Перес: Асенсио? В его лице перед нами один из великих футболистов будущего
09:33 Моуринью: знал, что у «Бенфики» отличный вратарь, но он много рискует
09:26 Защитник «Спортинга» Пиччини: дома в матче с «Ювентусом» у нас будет шанс
09:12 Шунин: ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную
08:48 Травмированный форвард «Ливерпуля» Мане получил вызов в сборную Сенегала
08:47 Бартомеу: дал бы Месси все трофеи мира, он возвысил и облагородил эту эру
08:34 Хайнкес установил новые правила поведения для игроков «Баварии»
08:33 Конте: после игры с «Ромой» отправляюсь домой в расстроенных чувствах
08:09 Симеоне: продлевая контракт с «Атлетико», знал, что есть и что меня ожидает
08:07 Агент: Барселона» могла приобрести Мбаппе, он мечтал играть вместе с Месси
07:34 Цорк: Бюрки был и остаётся футболистом основного состава «Боруссии» Д
07:22 Перес: решение о назначении Зидана главным тренером изменило будущее «Реала»
07:10 Жером Боатенг: «Бавария» могла победить с более крупным счётом
07:00 Баста с фанатами, Газзаевы и странное празднование гола. Фото ЦСКА – «Базель»
06:54 Роббен: «Бавария» на верном пути
06:45 Бартомеу: Вальверде влюбил в себя «Камп Ноу» и вернул нам спокойствие
06:44 Деулофеу: «Золотой мяч»? Мне ясно, что Месси – лучший в мире футболист
06:28 Динь: Месси каждый день доказывает, что является лучшим в мире
06:25 Наставник «Олимпиакоса»: в матче с «Барселоной» сделали всё, что смогли
04:04 Найнгголан: считаю, «Рома» играла намного лучше «Челси»
03:44 Кьеллини: «Ювентус» похож на дизельный двигатель, которому нужно набрать обороты
03:25 «Лиепая» выиграла Кубок Латвии спустя три года после основания клуба
03:15 Мюллер: «Бавария» была мотивирована, поэтому мощно начала игру с «Селтиком»
02:59 Фил Невилл: Рашфорд выглядел игроком, способным забить гол, и он это сделал
02:39 Пьянич: «Ювентусу» немного не повезло с автоголом, и мы должны были ответить
Все новости RSS
Партнерский контент