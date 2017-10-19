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Милик не исключает, что может покинуть «Наполи»

19 октября 2017, четверг. 10:48 Футбол

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, который из-за травмы колена не сыграет до конца года, признался, что в январе может покинуть команду. Речь идёт об аренде, пишет Football Italia. Ранее сообщалось, что неаполитанцы могут отправить поляка в «Кьево».

«Три недели назад я был прооперирован. Колено всё ещё опухшее, иногда бывает больно, но с каждым днём чувствую себя всё лучше. Реабилитация проходит хорошо. Скоро начну выполнять упражнения в бассейне.

В такой момент очень важен менталитет. Первые две недели были самыми трудными, но это время прошло. Хочу поблагодарить людей, которые поддерживали меня.

Не исключаю, что отправлюсь в аренду в другой клуб. Это был бы быстрый способ набрать форму и вернуться готовым на сто процентов. Что касается сборной, я буду готов помочь своим товарищам на чемпионате мира 2018 года», — сказал Милик.

«Наполи» хочет отдать Милика в аренду в «Кьево»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Аркадиуш Милик Травмы — футбол Трансферы ЧМ-2018
Новости. Футбол
19 октября 2017, четверг
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