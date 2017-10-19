Милик не исключает, что может покинуть «Наполи»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, который из-за травмы колена не сыграет до конца года, признался, что в январе может покинуть команду. Речь идёт об аренде, пишет Football Italia. Ранее сообщалось, что неаполитанцы могут отправить поляка в «Кьево».
«Три недели назад я был прооперирован. Колено всё ещё опухшее, иногда бывает больно, но с каждым днём чувствую себя всё лучше. Реабилитация проходит хорошо. Скоро начну выполнять упражнения в бассейне.
В такой момент очень важен менталитет. Первые две недели были самыми трудными, но это время прошло. Хочу поблагодарить людей, которые поддерживали меня.
Не исключаю, что отправлюсь в аренду в другой клуб. Это был бы быстрый способ набрать форму и вернуться готовым на сто процентов. Что касается сборной, я буду готов помочь своим товарищам на чемпионате мира 2018 года», — сказал Милик.