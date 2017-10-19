«Спартак» передал Ромуло золотую медаль за победу в чемпионате России

Руководство «Спартака» передало бывшему полузащитнику красно-белых Ромуло золотую медаль за чемпионство в сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги. Об этом говорится на официальной странице красно-белых в «Твиттере».
В офисе «Спартака» побывал брат бразильца Даниэль, который получил медаль и футболку Ромуло из рук генерального директора московской команды Сергея Родионова.
Ромуло в сезоне-2016/17 РФПЛ принял участие в 8 матчах (3 в основном составе) и отдал 2 результативных паса. В «Спартаке» бразилец играл на протяжении пяти лет. В январе 2017 года 27-летний футболист перешёл во «Фламенго».
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