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«Спартак» передал Ромуло золотую медаль за победу в чемпионате России

19 октября 2017, четверг. 14:32 Футбол

Руководство «Спартака» передало бывшему полузащитнику красно-белых Ромуло золотую медаль за чемпионство в сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги. Об этом говорится на официальной странице красно-белых в «Твиттере».

В офисе «Спартака» побывал брат бразильца Даниэль, который получил медаль и футболку Ромуло из рук генерального директора московской команды Сергея Родионова.

Ромуло в сезоне-2016/17 РФПЛ принял участие в 8 матчах (3 в основном составе) и отдал 2 результативных паса. В «Спартаке» бразилец играл на протяжении пяти лет. В январе 2017 года 27-летний футболист перешёл во «Фламенго».

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» московского «Спартака».

7 вещей, по которым мы запомним Ромуло в «Спартаке»
Ромуло привёз из Москвы в Рио-де-Жанейро 16 чемоданов и другие истории, по которым мы запомним бразильца в «Спартаке».
Источник: Официальный "Твиттер" ФК "Спартак" Москва Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
19 октября 2017, четверг
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