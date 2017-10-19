«Спартак» — лидер 3-го тура группового этапа ЛЧ по количеству перехватов

По данным InStat, «Спартак» по итогам домашнего матча с «Севильей» (5:1) стал лидером третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по количеству перехватов (77, из них 11 на половине поля соперника). В текущем сезоне РФПЛ спартаковцы осуществляют 48,7 перехвата в среднем за матч (9,6 на чужой половине поля).
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал лидером третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по количеству участий в голевых атаках (5). В этом показателе помимо голов и результативных передач учитываются также и предголевые пасы. Таким образом, Промес поучаствовал во всех пяти голевых атаках «Спартака». Вторую строчку по этому показателю делят футболисты «Ливерпуля» Мохаммед Салах, Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо, каждый из которых поучаствовал в четырёх голевых атаках.