Орлов: сколько же спартаковцы гуляли, что только в октябре обрели форму?

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Спартака» над «Севильей» со счётом 5:1 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Это очень хорошо, что „Спартак“ выиграл у „Севильи“. Я же говорил, что красно-белые ещё наберут форму, так оно и получилось. Сейчас „Спартак“ подошёл к своим оптимальным кондициям. Помните, как Глушаков пробил точно, не закрыв глаз? Это говорит о том, что он почувствовал уверенность на поле и его чувство мяча подошло к нужному тонусу.
Я задался вопросом: сколько же нужно было гулять, чтобы только в октябре обрести форму? Это непрофессионально. Профессионал должен гулять один день. Мы видим, как себя ведут Месси, Роналду, и надо равняться на них. Почему они каждый раз выходят и выдают такое? У нас только зачатки профессионального футбола, нет профессионалов. Ну а так, спартаковцы молодцы, выиграли", — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».