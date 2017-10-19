Полиция провела обыски на стадионе «Бенфики» и в доме президента клуба

Судебная полиция провела обыски на стадионе «Бенфики» «Да Луш», в доме президента клуба Луис Филипе Виейры и контент-директора клубного телеканала Педро Гуэрры, сообщает португальская версия сайта Euronews.
В отношении действующего чемпиона Португалии несколько месяцев ведётся расследование по подозрению в коррупции.
В июне директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркес распространил несколько электронных писем и обвинил «Бенфику» во влиянии на судейский корпус. Письма принадлежали руководителям «Бенфики», в частности президенту и юрисконсульту клуба Паулу Гонсалвешу.
«Порту» обвинил «Бенфику» в использовании услуг колдуна