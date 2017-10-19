Гарай: «Валенсия» заслуживает быть на втором месте в таблице Примеры

Бывший защитника «Зенита» Эсекьель Гарай, ныне выступающий в «Валенсии», поделился мнением об удачном старте сезона. «Летучие мыши» располагаются на втором месте в турнирной таблице Примеры после восьми туров.
«Мы наслаждаемся нынешней ситуацией. В прошлом году всё было наоборот, а теперь мы хорошо выступаем и находимся на той позиции в турнирной таблице, на которой должны быть. «Валенсия» обладает сильным составом и великолепно провела предсезонную подготовку. Мы заслуживаем быть вверху таблицы. Положительные результаты сделали команду раскованнее. У нас сильный и конкурентоспособный коллектив. Мы обладаем потенциалом, чтобы выступать таким же образом на протяжении всего сезона», — цитирует Marca Гарая.
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