Манчини: независимо от состава, важно помнить, что «Зенит» — российский клуб

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Русенборгом» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
«Для нас в первую очередь важно, что мы занимаем первое место. Это большой успех для „Зенита“, учитывая то, что на старте кампании мы, возможно, вообще считались третьей командой в группе. „Русенборг“ и „Реал Сосьедад“ — очень сильные коллективы. Норвежцы недавно выступали в Лиге чемпионов.
Главное, чтобы голы забивали. Неважно, хет-трик это Ригони или по голу от Кокорина, Ригони и Полоза. Авторство голов имеет второстепенное значение.
Для нас сейчас главное — выйти из группы. Мы не думаем о ротации. Опять много легионеров на поле? Важно понимать, что команда, которая сегодня играла, — это „Зенит“. Независимо от стартового состава, важно помнить, что мы российский клуб, и надо уважать российский футбол, продвигать его. Безусловно, над этим нам тоже надо работать», — заявил Манчини.