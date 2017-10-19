Веденеев: Ригони сыграл как настоящий лидер, голы помогут ему раскрепоститься

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором петербургская команда на своём поле обыграла со счётом 3:1 норвежский «Русенборг». Хет-трик в этой игре оформил аргентинец Эмилиано Ригони.
«Видимо, не в очень хорошем состоянии находится команда. После матча с тульским «Арсеналом» не набрали оптимальную форму, поэтому в первом тайме хозяева смотрелись не очень зрелищно. В перерыве, видимо, Манчини изменил тактику. «Зенит» явно преобразился во второй половине. Кокорин был переведён в центр нападения, за счёт чего игра в атаке изменилась. Потом ещё два мяча забили и раскрепостились полностью.
Главная цель «Зенита» на сегодняшний день — это хорошее выступление в чемпионате России, а не шесть побед на групповой стадии Лиги Европы. Сейчас важнее подготовиться к игре с ЦСКА. Девять очков набрано, и я думаю, что этого будет достаточно для выхода в плей-офф турнира.
Ригони сыграл как настоящий лидер. Голы помогут ему раскрепоститься в команде. Бомбардирской гонки никакой нет, с Кокориным он не будет соперничать», — сказал Веденеев.