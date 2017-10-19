«Брага» дома уступила «Лудогорцу», «Хоффенхайм» обыграл «Истанбул Башакшехир»

Португальская «Брага» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы проиграла болгарскому «Лудогорцу» со счётом 0:2. В середине первого тайма отличился защитник гостей Козмин Моци, а на 56-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник хозяев Раул.
В параллельном матче немецкий «Хоффенхайм» обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» — 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. Сначала у хозяев отличились Беньямин Хюбнер, Надим Амири и Нико Шульц, а в концовке гол престижа провёл Стефано Наполеони.
Турнирное положение в группе C: 1. «Лудогорец» — 7 очков; 2. «Брага» — 6; 3. «Хоффенхайм» — 3; «Истанбул Башакшехир» — 1.