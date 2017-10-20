Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Янг Бойз» в Лиге Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» принимало на своём поле «Янг Бойз». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев голы забили Дьёмерси Мбокани и Николай Морозюк, а за швейцарцев дважды отличился Рожер Ассале. «Янг Бойз» с 82-й минуты играл вдесятером после удаления Секу Саного.
В другом матче группы B, который проходил параллельно, «Скендербеу» на своём поле сыграл вничью с «Партизаном» — 0:0. В составе гостей полный матч отыграл бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич.
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