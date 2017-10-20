«Милан» на своём поле сыграл вничью с АЕК в Лиге Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» принимал на своём поле афинский АЕК. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро – Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, итальянская команда потеряла первые очки на групповом этапе турнира, однако сохранила лидерство в турнирной таблице квартета.
В другом матче группы D, который проходил параллельно, венская «Аустрия» на своём поле проиграла «Риеке» со счётом 1:3.
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