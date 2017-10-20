Россия укрепилась на 6-м месте в рейтинге УЕФА, Португалия провалила неделю

По итогам этой еврокубковой недели Россия заметно увеличила отрыв от Португалии, занимающей седьмое место в рейтинге УЕФА.
Россия: ЦСКА проиграл «Базелю» (0:2), «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1), «Зенит» переиграл «Русенборг» (3:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» (1:1). Это принесло в копилку России 1,000 балла.
Португалия: «Порту» проиграл «РБ Лейпциг» (2:3), «Бенфика» уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Спортинг» оказался слабее «Ювентуса» (1:2), «Витория Гимарайнш» оступился в матче с «Марселем» (1:2), а «Брага» была повержена «Лудогорцем» (0:2). Они не принесли своей ассоциации ни одного балла.
Франция: «Монако» проиграл «Бешикташу» (1:2), «ПСЖ» разгромил «Андерлехт» (4:0), «Ницца» уступила «Лацио» (1:3), «Марсель» выиграл у «Витории Гимарайнш» (2:1), а «Лион» одолел «Эвертон» (2:1). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 1,000 балла больше.
Рейтинг ассоциаций УЕФА
1. Испания
2. Англия
3. Италия
4. Германия
5. Франция — 50,248
6. Россия — 47,382
7. Португалия — 42,248
8. Бельгия