«Лион» обыграл «Эвертон», «Аталанта» победила «Аполлон»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы французский «Лион» на выезде обыграл английский «Эвертон» со счётом 2:1. На 6-й минуте Набиль Фекир с пенальти вывел «Лион» вперёд. На 69-й минуте Эшли Уильямс счёт сравнял. Победный мяч гости забили на 75-й минуте, когда точным ударом отметился Бертран Траоре.
В другом матче группы E итальянская «Аталанта» на своём поле выиграла у кипрского «Аполлона» со счётом 3:1. На 12-й минуте Йосип Иличич вывел хозяев вперёд, а на 59-й минуте Андре Шембри счёт сравнял. На 64-й минуте отличился Андреа Петанья, а пару минут спустя окончательный результат установил Ремо Фройлер.
Турнирное положение в группе E: 1. «Аталанта» — 7 очков; 2. «Лион» — 5; 3. «Аполлон» — 2; 4. «Эвертон» — 1.