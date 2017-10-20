100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Агент Давыдова: думаю, у Дениса получится повторить путь Кокорина и Смолова

20 октября 2017, пятница. 02:06 Футбол

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Спартака» Дениса Давыдова, считает, что его клиент сможет повторить судьбу форвардов сборной России Александра Кокорина и Фёдора Смолова, которые, подавая большие надежды, раскрылись не в самом начале карьеры.

«Сейчас у Дениса Давыдова такое время, что эра немого кино прошла, а звуковая ещё не началась — как у Остапа Бендера. Пора уже на себя разозлиться и быть не перспективным, поскольку возраст уже не тот, а начать выходить на поле и всё доказывать.

Я ему говорю, что Гётце в 21 год уже был пятикратным чемпионом Германии и становился чемпионом мира, причём забивал в финале. А у нас, когда человеку 24-25 лет, всё говорим, какой перспективный. Кокорин и Смолов раскрылись позднее? Да, они долго не забивали в своё время. Дай бог, чтобы у Дениса всё сложилось так же. Думаю, получится.

Были варианты, когда хотели уйти в аренду, но «Спартак» не отпускал. Надо уважать контракт клуба, и всё зависит от тренера. В первую очередь надо в себе покопаться. Есть две категории игроков: которые выходят играть за нашу национальную сборную и которые рассказывают в пивной о том, как они могли бы играть в сборной», — сказал Сафонов в эфире «Спорт FM».

Агент: Давыдов хочет уйти, чтобы играть, но «Спартак» не отпускает
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Спартак Александр Кокорин Алексей Сафонов Денис Давыдов Фёдор Смолов
Новости. Футбол
20 октября 2017, пятница
03:10 Ан. Миранчук: нужно было обыгрывать «Шериф»
03:01 Гилерме: у меня давно не было столько работы, как в матче с «Шерифом»
02:38 Агент: думаю, Караваев сменит клуб зимой
02:06 Агент Давыдова: думаю, у Дениса получится повторить путь Кокорина и Смолова
02:01 Экс-форвард сборной Хорватии Класнич перенёс третью операцию по пересадке почки
01:45 Хави: Неймар объявил об уходе из «Барселоны» во время свадьбы Месси
01:39 Главный тренер «Герты» о матче с «Зарёй»: игра была как карусель
01:30 Сёмин: в игре с «Шерифом» линия атаки «Локомотива» не впечатлила
01:18 Ермакович: БАТЭ не успевал за «Кёльном», но затем немцы начали уставать
01:13 Вернидуб: отдать преимущество «Герте» в начале матча было запланированным ходом
01:00 Антон Миранчук назван лучшим игроком матча «Шериф» — «Локомотив»
00:59 Уилшир: гол Жиру в ворота «Црвены Звезды» получился особенным
00:57 Ригони признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Русенборг»
00:54 Нигматуллин: у «Локомотива» нет конкурентов в борьбе за первое место в группе ЛЕ
00:35 Сёмин: наверное, никто не засчитал бы мяч «Шерифа» без системы фиксации гола
00:19 Матч «Фастав» — «Копенгаген», прерывавшийся из-за тумана, завершился вничью
00:18 Иванович: «Зениту» в матче с «Русенборгом» очень помог быстрый гол
00:16 Манчини: во втором тайме «Зенит» мог забить «Русенборгу» намного больше
00:04 «Лион» обыграл «Эвертон», «Аталанта» победила «Аполлон»
00:03 Россия укрепилась на 6-м месте в рейтинге УЕФА, Португалия провалила неделю
00:02 «Милан» на своём поле сыграл вничью с АЕК в Лиге Европы
00:01 Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Янг Бойз» в Лиге Европы
19 октября 2017, четверг
23:59 «Брага» дома уступила «Лудогорцу», «Хоффенхайм» обыграл «Истанбул Башакшехир»
23:57 Бубнов: «Зенит» де-факто вышел в плей-офф ЛЕ и может сосредоточиться на РФПЛ
23:57 Голы Нецида и Данни помогли «Славии» сыграть вничью с «Вильярреалом» Черышева
23:56 «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Тирасполе
23:52 Веденеев: Ригони сыграл как настоящий лидер, голы помогут ему раскрепоститься
23:47 Защитник «Русенборга» Мелинг: Ригони прекрасен
23:18 Кришито: «Зенит» должен был ответить на поражение в РФПЛ и сделал это
23:14 Маммана — о пропущенном «Зенитом» голе: я не очень хорошо оценил ситуацию
23:05 «Зенит» — «Русенборг» — 3:1. Видеообзор матча Лиги Европы
22:49 Бендтнер: стоит признать, что «Зенит» оказался сильнее «Русенборга»
22:45 Ригони: чтобы сделать ещё один хет-трик, надо ещё раз сфотографироваться с Месси
22:36 Лепёхин: соглашусь с Путиным, такое число иностранцев — это не дело
22:26 Ерохин: игроки «Зенита» довольны уверенной победой над «Русенборгом»
22:24 Манчини: независимо от состава, важно помнить, что «Зенит» — российский клуб
22:18 Наставник «Русенборга»: Ригони — хороший игрок, но в его хет-трике наша вина
22:16 «Осасуну» могут оштрафовать за скандирование фанатами клуба «Смерть Зозуле!»
22:15 Ригони забрал себе мяч, которым оформил хет-трик. Фото «Зенит» — «Русенборг»
21:58 «Марсель» выиграл у «Витории Гимарайнш», «Ред Булл Зальцбург» — у «Коньяспора»
21:57 «Заря» обыграла «Герту», «Атлетик» едва не проиграл «Эстерсунду»
21:55 БАТЭ одолел «Кёльн», лондонский «Арсенал» переиграл «Црвену Звезду»
21:54 Гол Балотелли не спас «Ниццу» от поражения в матче с «Лацио»
21:51 Хет-трик Ригони принёс «Зениту» победу над «Русенборгом»
21:46 Неймар оштрафован на $ 1,2 млн за уклонение от уплаты налогов
Все новости RSS
Партнерский контент