Агент Давыдова: думаю, у Дениса получится повторить путь Кокорина и Смолова

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Спартака» Дениса Давыдова, считает, что его клиент сможет повторить судьбу форвардов сборной России Александра Кокорина и Фёдора Смолова, которые, подавая большие надежды, раскрылись не в самом начале карьеры.
«Сейчас у Дениса Давыдова такое время, что эра немого кино прошла, а звуковая ещё не началась — как у Остапа Бендера. Пора уже на себя разозлиться и быть не перспективным, поскольку возраст уже не тот, а начать выходить на поле и всё доказывать.
Я ему говорю, что Гётце в 21 год уже был пятикратным чемпионом Германии и становился чемпионом мира, причём забивал в финале. А у нас, когда человеку 24-25 лет, всё говорим, какой перспективный. Кокорин и Смолов раскрылись позднее? Да, они долго не забивали в своё время. Дай бог, чтобы у Дениса всё сложилось так же. Думаю, получится.
Были варианты, когда хотели уйти в аренду, но «Спартак» не отпускал. Надо уважать контракт клуба, и всё зависит от тренера. В первую очередь надо в себе покопаться. Есть две категории игроков: которые выходят играть за нашу национальную сборную и которые рассказывают в пивной о том, как они могли бы играть в сборной», — сказал Сафонов в эфире «Спорт FM».