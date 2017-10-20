Роббен: о продлении контракта с «Баварией» со мной никто не говорил

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен не знает, будет ли защищать цвета немецкого гранда в следующем сезоне. Руководство клуба не вело переговоров с голландским футболистом на этот счёт.
«О продлении контракта с «Баварией» со мной никто не говорил. Однако я вполне спокоен», — приводит слова 33-летнего Роббена интернет-портал Goal.
Действующий контракт Роббена с мюнхенцами в силе до окончания нынешнего сезона. Роббен известен тем, что часто получает травмы. Кроме того, игрока нередко критиковали за проявление эгоизма на поле.
Роббен: «Бавария» на верном пути