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Роббен: «Бавария» на верном пути

19 октября 2017, четверг. 06:54 Футбол

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен остался доволен игрой команды в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком». Играя на своём поле, подопечные Юппа Хайнкеса сумели забить в ворота шотландцев трижды, а свои сохранить в неприкосновенности.

«Мы сыграли достойно, сделав ещё один шаг. Хотим двигаться вперёд и совершенствовать свою игру. Важно то, что в последних двух матчах мы не пропускали голов. Это послужит тому, чтобы команда вернула себе стабильность. Так что можно сказать, что «Бавария» на верном пути», — приводит слова голландского футболиста официальный сайт немецкого гранда.

Мюллер: «Бавария» была мотивирована, поэтому мощно начала игру с «Селтиком»
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Селтик Арьен Роббен
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