Де Брёйне: борьба за титул в АПЛ разворачивается между «МС» и «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился мнением о раскладе сил в Премьер-лиге, где «горожане» лидируют, опережая на два очка «Манчестер Юнайтед». Бельгиец считает, что борьба за титул развернётся именно между манкунианскими командами.
«На данный момент борьба действительно разворачивается между «Манчестер Сити» и «МЮ», я так думаю, но всё ещё может быть. Можно проиграть 2-3 матча и оказаться ниже в таблице. Мы должны сохранить свою позицию.
Очевидно, что иногда один матч будет лучше другого. Но мы играем в доминирующий футбол и хотим оказывать давление на соперников. Трудно всё время играть на одном уровне, но на данный момент мы все в отличной форме», — цитирует Де Брёйне Goal.
Таблицу английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».