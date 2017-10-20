С. Индзаги: «Лацио» хочет преуспеть на каждой арене, в каждом матче

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Ниццей» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы, отметив, что римляне хотят преуспеть в каждом матче, в котором принимают участие.
«Было важно обыграть «Ниццу». После трёх очень сложных матчей мы почти вышли в плей-офф. Мы приложили много усилий, чтобы попасть в Лигу Европы. Я доволен выступлением команды. «Лацио» старается играть одинаково, будь мы дома или на выезде. Мы хотим преуспеть на каждой арене, матче. Должны быть готовы ко всему.
Что касается «Ниццы», в их составе есть важные игроки, которые оказывали давление на нас. Они обязательно выйдут из группы вместе с нами, я уверен», — цитирует Индзаги Football Italia.
После трёх туров в активе «Лацио» 9 очков, и первое место в группе К. Таблицы Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».