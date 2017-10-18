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С. Индзаги: похоже, Балотелли нашёл идеальную обстановку для себя

18 октября 2017, среда. 21:40 Футбол

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с «Ниццей» (19 октября) и похвалил форварда французского клуба Марио Балотелли.

«Завтра будет сложно, так как «Ницца» — очень хорошая команда, которая участвовала в предварительном раунде Лиги чемпионов и обладает отличными игроками. Победа здесь будет большим шагом к плей-офф.

Балотелли — настоящий чемпион, игрок с отличным уровня мастерства. Кажется, он нашёл идеальную обстановку для себя здесь, в «Ницце», мы видели это в игре с «Монпелье». У «Ниццы» много вариантов в атаке, и мы должны внимательно следить за Марио», — цитирует тренера Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Лацио Ницца Марио Балотелли Симоне Индзаги
Новости. Футбол
18 октября 2017, среда
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