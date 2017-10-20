Миятович считает, что грандам будет очень нелегко приобрести Гарри Кейна

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мнением о нападающем «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейне. Об этом футболисте сейчас много говорят, и не исключается, что «Королевский клуб» попытается приобрести его.
«Кейн в данный момент очень хорош и входит в число лучших нападающих Европы. Следующим летом он будет в моде. Многие гранды попытаются приобрести его, однако, зная президента «Тоттенхэма», могу сказать, что его приобретение будет связано со многими сложностями», — приводит слова Миятовича Bernabeu Digital.
Контракт Кейна с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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