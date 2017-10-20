Вальверде: надеюсь, в этом сезоне Месси забьёт 200-й гол в еврокубках

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, говоря об успехах Лионеля Месси и его 100 голах в еврокубках, в шутку выразил надежду, что в этом сезоне аргентинец достигнет отметки в 200 голов на еврокубковой арене.
«Надеюсь, что Месси достигнет отметки в 200 голов в этом сезоне. Эти цифры основаны на том, что я каждый день вижу на тренировках.
Что касается меня и отношения фанатов, не знаю, полюбили они меня или нет. Результаты хорошие, но завтра настанет другой день, всё может измениться. Мы собираемся скрестить пальцы и продолжать работать», — цитирует Вальверде Goal.
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