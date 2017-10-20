Белорусская федерация футбола пожаловалась на «Зенит» и Капленко в ФИФА

Белорусская федерация футбола направила в ФИФА требование начать дисциплинарное производство в отношении «Зенита» и полузащитника петербургской команды Кирилла Капленко.
«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба „Зенит“ и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», — приводит сообщение представителя БФФ ТАСС.
Молодой хавбек не прибыл на сентябрьский и октябрьский сборы молодёжной сборной Беларуси, хотя вызывался на них. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отмечал, что игрок отказался от выступлений за белорусские сборные и имеет российский паспорт.
Тренер: Капленко не хочет играть за Беларусь — мы ему надоели, он нам уже надоел