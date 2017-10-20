Комбаров: поздравил брата с победой над «Зенитом» и похвалил за передачу

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что поздравил брата Кирилла, выступающего за тульский «Арсенал», с гостевой победой над «Зенитом» (1:0) в 13-м туре РФПЛ.
«Позвонил, поздравил. Сказал, что хорошую игру сыграли как вся команда, так и он отдельно. Ну и похвалил его за передачу, получилось очень качественно», — заявил Комбаров.
Комбаров также рассказал о подготовке команды к домашнему матчу 14-го тура РФПЛ с «Амкаром». «Мы готовимся к этой игре очень серьёзно. Отрыв сократился, и мы рассчитываем на то, что примем участие в чемпионской гонке», — передаёт слова игрока «Спартака» корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
К. Комбаров: организованно сыграли в обороне, поэтому «Зенит» не забил