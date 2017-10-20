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Защитник киевского «Динамо» Вида получил рассечение головы и сотрясение мозга

20 октября 2017, пятница. 13:14 Футбол

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида получил рассечение головы и сотрясение мозга в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Янг Бойз» (2:2). Об этом сообщает iSport.ua.

Хорватский футболист вышел на поле в основном составе, а на 80-й минуте был заменён. Врач «Динамо» рассказал, что у 28-летнего защитника не только рассечение, но ещё и сотрясение мозга.

Таким образом, Вида не поможет киевлянам в матче 13-го тура УПЛ с «Шахтёром». Встреча состоится 22 октября.

Фото можно посмотреть на официальной странице киевского «Динамо» в «Инстаграме».

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Источник: iSport.ua Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Шахтёр Донецк Янг Бойз Домагой Вида Травмы — футбол Фото
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20 октября 2017, пятница
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