Защитник киевского «Динамо» Вида получил рассечение головы и сотрясение мозга

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида получил рассечение головы и сотрясение мозга в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Янг Бойз» (2:2). Об этом сообщает iSport.ua.
Хорватский футболист вышел на поле в основном составе, а на 80-й минуте был заменён. Врач «Динамо» рассказал, что у 28-летнего защитника не только рассечение, но ещё и сотрясение мозга.
Таким образом, Вида не поможет киевлянам в матче 13-го тура УПЛ с «Шахтёром». Встреча состоится 22 октября.
Фото можно посмотреть на официальной странице киевского «Динамо» в «Инстаграме».
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