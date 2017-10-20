Чесноков о трагедии 1982 года: пришлось наступать на людей, чтобы выкарабкаться

Бывший теннисист Андрей Чесноков вспомнил, как, будучи 16-летним болельщиком «Спартака», оказался в эпицентре страшной трагедии в «Лужниках» в 1982 году.
20 октября исполнилось 35 лет, с тех пор как в результате давки на стадионе в «Лужниках» во время матча между «Спартаком» и «Харлемом» погибли 66 человек.
«Всех посадили на одну трибуну – не на ту, которая, по идее, спартаковская, а напротив. Ну а дальше… Дополнительное время, люди выходят, «Спартак» забивает, и, чувствую, начинается какое-то нездоровое давление. Попытался выйти обратно, но уже не смог. Случилась страшная давка. Как такового эпицентра у неё не было. Вернее, он был везде. Толпа была абсолютно бесконтрольная. Нельзя было никуда двинуться — ни вправо, ни влево. Идёт волна в одну сторону, а ты с ней движешься и поделать ничего не можешь. Перестанешь ногами внизу перебирать, упадёшь — и всё, считай, раздавили.
Я как-то оказался на маленьком пятачке, стоял рядом с каким-то солдатом, как сейчас помню. Рядом были перила, а вокруг перил уже лежали мёртвые. Мне было 16, и я был довольно спортивным. Как удалось выбраться? Сумел как-то выкарабкаться. В какой-то момент пришлось наступать на людей, чтобы выпрыгнуть.
Представьте: на ступеньках в толпе лежит один человек, на нём ещё один сверху, а на том – ещё кто-то. Вытаскиваешь одного полуживого, а за него тот, который снизу, хватается, чтобы тоже выползти. Держат, не пускают и сами там остаются. Одного пацана вытащили как-то втроём. Приволок его к выходу, там уже стоит «скорая». Подошёл к врачу, говорю: «Вот человек». Тот смотрит и отвечает: «Он уже мёртв». Залез к нему в куртку, паспорт достаю — 17 лет. Ровесник мой», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Андрей Чесноков – полуфиналист «Ролан Гаррос» (1989), четвертьфиналист Australian Open (1988), финалист Кубка Дэвиса — 1995 в составе сборной России, бывший тренер Марата Сафина. В юности был болельщиком «Спартака», часто посещал матчи любимой команды.