Тренер «Вольфсбурга»: требуем от игроков чистить зубы сразу после тренировок

Главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт рассказал о необычном правиле, которое существует в команде для поддержания хорошего игрового тонуса футболистов.
«По окончании тренировки в ротовой полости повышается кислотность, и из-за этого существенной опасности подвергаются дёсны. Чистка зубов помогает лучше восстанавливать энергию и снижать кислотность. Мы требуем от игроков чистить зубы сразу после физических занятий, даже если они собираются ехать домой», — приводит слова Шмидта издание Marca.
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