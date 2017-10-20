Моуринью: мы дураки, если не знаем, чего ждать от «Хаддерсфилд Таун»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от выездного матча 9-го тура АПЛ с новичком лиги — «Хаддерсфилд Таун» (21 октября).
«Мы дураки, если не знаем, чего ждать от „Хаддерсфилд Таун“. И это касается любой команды, если только в ней не собраны те, кто еще не играл в АПЛ. У нас, например, всего один такой игрок — Виктор Нильссон-Линделеф.
Кроме того, все знают, что значит играть с новичком АПЛ. Каждая команда хороша, и каждая команда думает, что может выиграть у любого соперника. Игроки будут настраиваться, а фанаты — радоваться, что к ним приехал большой клуб", — цитирует тренера Sportsmole.
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