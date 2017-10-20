«Монпелье» на выезде минимально обыграл «Сент-Этьен»

«Монпелье» на выезде обыграл «Сент-Этьен» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 21-й минуте забил нападающий Исаак Мбенза. Полузащитник хозяев Эрнани, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», вышел на замену на 74-й минуте, но не сумел помочь своей команде отыграться.
«Монпелье» набрал 15 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1, «Сент-Этьен» (17) — четвёртый.