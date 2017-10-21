«Амкар» не сможет рассчитывать на Рязанцева в матче со «Спартаком»

«Амкар» прибыл в Москву и добрался до отеля, который находится недалеко от «Открытие Арены», где 21 октября состоится матч 14-го тура РФПЛ со «Спартаком», сообщает пресс-служба пермяков.
В игре с красно-белыми пермская команда не сможет рассчитывать на Александра Рязанцева, завершающего курс восстановления, а также травмированных Петара Занева, Фелицио Брауна Форбса и Алексея Гасилина.
Матч «Спартак» — «Амкар» начнётся в 19:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Краснодарского края во главе с Павом Кукуяном.
«Амкар» готовится к матчу со «Спартаком» без Занева, Гасилина и Форбса