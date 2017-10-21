«Анжи» представил видеоматериал, посвящённый подготовке к матчу с «Арсеналом»

Футболисты «Анжи» ведут подготовку к матчу с соперниками из тульского «Арсенала». Клубная пресс-служба представила видеоматериал, посвящённый тренировочному процессу в преддверии домашнего противостояния в рамках 14-го тура российской Премьер-Лиги.
Встреча команд состоится в воскресенье, 22 октября, и начнётся в 19:00 мск. После 13 туров «Арсенал» располагает 17 очками и занимает 10-е место в турнирной таблицы. «Анжи» идёт последним с 9 очками в активе.
Видеоматериал о тренировке футболистов можно посмотреть на официальном канале «Анжи» в YouTube.
Данченко: у «Анжи» очень хорошая команда, думаю, сохраним прописку в РФПЛ