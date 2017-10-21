Сборная Аргентины сыграет с Россией в «Лужниках» и с Нигерией в Краснодаре

Ассоциация футбола Аргентины на своём официальном сайте сообщила, что товарищеский матч между сборными России и Аргентины, намеченный на 11 ноября, состоится на стадионе «Лужники» в Москве.
Три дня спустя сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с командой Нигерии. Эта встреча состоится на стадионе клуба «Краснодар».
Напомним, что сборная Аргентины квалифицировалась на чемпионат мира — 2018 и следующим летом выступит на турнире в России.
Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова 14 ноября сыграют с командой Испании. Предположительно матч пройдёт в Санкт-Петербурге.
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