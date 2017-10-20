Гендиректор РФС: в Россию приедет Месси, это очень дорого

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал о переговорах по поводу проведения товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины, Бразилии и Испании.
«Переговоры были достаточно сложными. Как в случае с Аргентиной, так и в случае с Бразилией и Испанией в общей сложности договаривались больше года. Понятно, что окон в календаре у таких команд мало, график расписан на два, а то и на три года вперёд. Непросто и с коммерческой составляющей, у каждой сборной есть свой агент. Кроме того сменилось руководство аргентинской федерации, а в испанской случились определённые события с президентом. С ним была изначальная договорённость, потом общались с преемниками, долго подбирали дату. В общем, пришлось серьёзно потрудиться.
Италия и Испания соперничали в одной отборочной группе чемпионата мира. Многое зависело от того, кто пройдёт напрямую. Мы заранее вели переговоры с обеими федерациями. Надеюсь, что ещё будет возможность сыграть и с итальянской сборной.
В Россию приедет Месси. Это дорого. Очень. Бразилия, Аргентина, Испания – элита, а элита стоит денег. И дело не только в Месси. Есть такая формулировка «состав А», и это сразу прописывается в контракте. А вообще, существует сложный комплекс договорённостей, который затрагивает коммерческих агентов, федерации и даже технического спонсора. У России и Аргентины, к примеру, он один. Компания сыграла в переговорах активную роль, Месси – её лицо. Не сомневаюсь, он выйдет против России ещё и потому, что матчей осталось не так много, это в интересах самой сборной Аргентины. Для нас сейчас самое главное, чтобы лидеры всех сборных были здоровы, в том числе и нашей. Поэтому пожелаем скорейшего восстановления Саше Самедову, Роме Зобнину, Алану Дзагоеву, Кириллу Панченко», — сказал Алаев.
Товарищеский матч сборной России с командой Аргентины пройдёт 11 ноября, а с Испанией — 14 ноября. В марте 2018 года российская команда встретится со сборной Бразилии.