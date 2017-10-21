Верратти признался, что впервые за пять лет думал, оставаться ли ему в «ПСЖ»

Полузащитник Марко Верратти рассказал, что задумывался об уходе, но после разговора с новым спортивным директором парижского клуба Антеро Энрике решил остаться.
«Я честен, впервые за пять лет я задумался о том, стоит ли оставаться здесь. Люди думают, что я играю за «ПСЖ» из-за денег, но я мог бы получать их и в другом месте. Были клубы готовые заплатить € 100 млн за меня, и я бы заработал намного больше. Неймар мог бы зарабатывать столько же в «Манчестер Сити» или «Челси», он пришёл сюда не из-за денег, а из-за проекта. То же самое со мной.
Летом случилось много того, что мне не понравилось, это касается и людей, представляющих мои интересы. Они думали о себе, а не обо мне. Я никогда не говорил «ПСЖ»: «Я хочу уйти». Единственное, что я сделал, это объяснил руководству некоторые непонятные мне вещи. В прошлом сезоне у нас были нелёгкие времена. Мы не выглядели командой, которая хочет выиграть всё.
Я не был уверен, что мы являлись командой с очень большими амбициями. Когда в клуб пришёл новый спортивный директор Антеро Энрике, первое, что я сделал, это сократил отпуск, чтобы поговорить с ним. Как только у нас состоялся первый разговор, я сказал ему: «Хорошо, я останусь здесь». Я остался не потому, что Неймар и Мбаппе перешли сюда. Тогда я даже не знал, что это произойдёт", — цитирует Верратти Goal.