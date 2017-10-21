100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Верратти признался, что впервые за пять лет думал, оставаться ли ему в «ПСЖ»

21 октября 2017, суббота. 12:07 Футбол

Полузащитник Марко Верратти рассказал, что задумывался об уходе, но после разговора с новым спортивным директором парижского клуба Антеро Энрике решил остаться.

«Я честен, впервые за пять лет я задумался о том, стоит ли оставаться здесь. Люди думают, что я играю за «ПСЖ» из-за денег, но я мог бы получать их и в другом месте. Были клубы готовые заплатить € 100 млн за меня, и я бы заработал намного больше. Неймар мог бы зарабатывать столько же в «Манчестер Сити» или «Челси», он пришёл сюда не из-за денег, а из-за проекта. То же самое со мной.

Летом случилось много того, что мне не понравилось, это касается и людей, представляющих мои интересы. Они думали о себе, а не обо мне. Я никогда не говорил «ПСЖ»: «Я хочу уйти». Единственное, что я сделал, это объяснил руководству некоторые непонятные мне вещи. В прошлом сезоне у нас были нелёгкие времена. Мы не выглядели командой, которая хочет выиграть всё.

Я не был уверен, что мы являлись командой с очень большими амбициями. Когда в клуб пришёл новый спортивный директор Антеро Энрике, первое, что я сделал, это сократил отпуск, чтобы поговорить с ним. Как только у нас состоялся первый разговор, я сказал ему: «Хорошо, я останусь здесь». Я остался не потому, что Неймар и Мбаппе перешли сюда. Тогда я даже не знал, что это произойдёт", — цитирует Верратти Goal.

Чем Париж лучше Барселоны. Одна причина для Верратти остаться в «ПСЖ»
Пока все ждут трансфера Марко Верратти в «Барселону», автор «Чемпионата» объясняет, почему хотел бы видеть его в Париже и дальше.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ Марко Верратти
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
12:25 Гончаренко: задача ЦСКА улучшить и качество игры, и турнирные показатели
12:23 Хиддинк – в числе возможных преемников Монтеллы на посту наставника «Милана»
12:07 Верратти признался, что впервые за пять лет думал, оставаться ли ему в «ПСЖ»
11:34 Источник: ЦСКА предложил € 1,3 млн в год лучшему бомбардиру чемпионата Турции
11:01 Стали известны трое претендентов на награду Golden Boy
10:57 Клопп: «Ливерпуль» не слишком далёк от того, как играет «Манчестер Сити»
10:55 Конте: в этом сезоне «Челси» работает на 70 % меньше
10:32 Моуринью: в том, что игроков «Манчестер Юнайтед» критикуют, виноват я
10:19 «СКА-Хабаровск» — «Уфа»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ
10:02 «Олимпиец» обыграл «Луч-Энергию» и покинул зону вылета ФНЛ
10:00 Два игрока «Тосно» не смогут сыграть с «Ростовом» из-за пунктов в контрактах
10:00 Тишкин: главный двигатель идей в «Уфе» — гендиректор Газизов
09:54 Сборная Аргентины сыграет с Россией в «Лужниках» и с Нигерией в Краснодаре
09:54 Наставник «Индепендьенте» подвергся вымогательству со стороны фанатов клуба
09:32 Хайнкес: «Бавария» не должна довольствоваться собой
08:37 «Наполи» сделает предложение о покупке Андре Силвы, если «Милан» не выйдет в ЛЧ
08:12 Конте: после двух поражений в АПЛ кряду «Челси» хочет вернуться на победный путь
07:19 Болт планирует начать футбольную карьеру в следующем году
04:07 Группа Green Day перенесла концерт в Лиме из-за матча Перу и Новой Зеландии
03:34 Анчелотти отказался от работы в «Лестере», на должность претендует Пюэль
03:14 Рюдигер: расизм является серьёзной проблемой на матчах в Италии
02:48 В «Шахтёре» опровергли сведения о бонусе Марлосу в $ 1 млн за смену гражданства
02:26 «Анжи» представил видеоматериал, посвящённый подготовке к матчу с «Арсеналом»
02:05 Гвардиола: хочу увидеть, как игроки «Манчестер Сити» отреагируют на потерю очков
01:51 «Амкар» не сможет рассчитывать на Рязанцева в матче со «Спартаком»
01:46 Кейн: я бы хотел быть игроком одного клуба и остаться в «Тоттенхэме»
01:24 Руководство РФ посетило международный турнир болельщиков на фестивале в Сочи
01:23 Коби Брайант побывал на тренировке «ПСЖ»
00:56 Президент «Сантоса» уволил главного тренера, но передумал после просьбы игроков
00:41 Верон: если на ЧМ игра Аргентины будет зависеть лишь от Месси, то это отстой
00:34 Фонте: дело не только в Биличе, но и в игроках «Вест Хэма»
00:24 Билич: я не хочу прятаться, решение за руководством «Вест Хэма»
00:20 Маркевич: почти все игроки киевского «Динамо» не отвечают требованиям клуба
00:14 Тренер «Порту»: информация о дисциплинарном наказании Касильяса — это смешно
00:00 Аленичев: игра «Спартак» — «Севилья» напомнила нашу победу над «Русенборгом»
20 октября 2017, пятница
23:52 Новичок АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде разгромил «Вест Хэм»
23:40 Видео: фанаты «Спартака» провели акцию в память о трагедии 1982 года
23:39 «Монпелье» на выезде минимально обыграл «Сент-Этьен»
23:33 Источник: руководство «Милана» выдвинуло Монтелле ультиматум
23:23 «Шальке» выиграл у «Майнца» и вышел на четвёртое место в чемпионате Германии
23:06 Клопп: в ближайшие пару лет «Тоттенхэму» будет сложно удержать лучших игроков
22:57 Моуринью: мы дураки, если не знаем, чего ждать от «Хаддерсфилд Таун»
22:36 Бубнов: ЦСКА не готов оказывать целенаправленное давление на «Зенит» весь матч
22:29 Конте: надеюсь, Канте вернётся в строй до перерыва на матчи сборных
22:27 Беседин: уверен, «Динамо» (Киев) добьётся нужного результата в игре с «Шахтёром»
Все новости RSS
Партнерский контент