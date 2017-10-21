Игроки сборной Чили завели общую группу в WhatsApp без Браво

Футболисты сборной Чили завели общую группу в мессенджере WhatsApp без голкипера команды Клаудио Браво, сообщает Marca со ссылкой на чилийскую газету La Tercera.
По информации источника, в новую группу под названием «Ла Роха без стукачей» вошли все игроки национальной сборной за исключением вратаря «Манчестер Сити». Футболисты сборной Чили остались недовольны высказываниями супруги голкипера Карлы Прадо в СМИ о том, что некоторые из них приходили на тренировку команды с похмелья.
Напомним, что Прадо сделала своё заявление после того, как чилийская команда потерпела выездное поражение от сборной Бразилии (0:3) в отборочном раунде чемпионата мира—2018. Эта неудача оставила сборную Чили за бортом финальной стадии мирового первенства.
Жена Браво: большинство рвали задницы, а другие не тренировались из-за похмелья