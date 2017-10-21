«Тамбов» разгромил «Сибирь» и прервал серию из трёх матчей без побед в ФНЛ

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал на своём поле «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Спартак» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Сергей Шевчук, Алексей Скворцов, Олег Чернышов и Максим Трусевич, а за «Сибирь» отличился Михаил Мищенко. Таким образом, «Тамбов» прервал свою серию из трёх матчей без побед в ФНЛ, а потерпела поражение в третьей игре подряд.
«Тамбов» (33 очка) поднялся на четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, «Сибирь» (26) находится на девятой строчке.
ФНЛ, 19-й тур
«Тамбов» — «Сибирь» — 3:1 (1:0)
Голы: Шевчук, 19 (1:0, с пенальти); Мищенко, 63 (1:1); Скворцов, 66 (2:1); Чернышов, 84 (3:1); Трусевич, 90+2 (4:1).