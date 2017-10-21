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Марков: «Ростов» — очень неприятная команда, против которой тяжело играть

21 октября 2017, суббота. 17:13 Футбол

Форвард «Тосно» Евгений Марков прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги.

«Тяжёлая игра. «Ростов» — очень неприятная команда, против которой действительно тяжело играть. Забили быстрый гол, затем на нас это начало давить, сели в оборону. Во втором тайме пропустили ненужный гол с пенальти. Нам надо поработать над реализацией.

Задача — забивать в каждом матче, а там в конце посмотрим. О звонке Станислава Черчесова не думаю. Очень рад за Заболотного, что его вызывают. Вижу, как он работает на тренировках. Естественно, хочется попасть в сборную. Сейчас каждый российский футболист этого хочет. Словечко замолвить не просил. Он пока не такой авторитет в сборной.

Синяк? Это от Гацкана прилетело в самом начале встречи, локоточком. Но это игровой момент», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Дугалич: на последних минутах матча «Тосно» — «Ростов» пошла игра «туда-сюда»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Ростов ФК Тосно Александр Гацкан Антон Заболотный Евгений Марков
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
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