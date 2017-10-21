Прямая видеотрансляция матча «Валенсия» — «Севилья»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 9-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Севилья».
«Валенсия» успешно начала сезон — «летучие мыши» располагаются на второй строчке в таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.
«Севилья» располагается на пятом месте с отставанием от «Валенсии» в два очка.
На этой неделе андалузцы потерпели разгромное поражение во матче со «Спартаком» (1:5) в Лиге чемпионов.
Трансляция начнётся в 19:30 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».