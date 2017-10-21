«Боруссия» Д упустила победу над «Айнтрахтом», «Байер» разгромил «Боруссию» М

Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Айнтрахтом» в матче 9-го тура Бундеслиги. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 2:2.
На 18-й минуте Нури Шахин вывел гостей вперёд, а на 57-й минуте Максимилиан Филипп удвоил преимущество своей команды. Несмотря на это, хозяева не опустили руки — на 64-й минуте Себастьен Аллер ударом с пенальти отыграл один мяч, а спустя четыре минуты Мариус Вольф сравнял счёт.
В других матчах тура «Байер» на выезде разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию» (5:1), уступая в счёте после первого тайма, «РБ Лейпциг» переиграл «Штутгарт» (1:0), а «Аугсбург» уступил «Ганноверу» (1:2). Двумя голевыми передачами в составе «Ганновера» отметился бывший форвард казанского «Рубина» Жонатас.
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